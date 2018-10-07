В Лондоне суд признал виновным мужчину, который столкнул на железнодорожные пути метро двух человек, передает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу местной транспортной полиции.

В апреле этого года Пол Кроссли попытался столкнуть на пути 23-летнего юношу. К счастью, тот смог удержаться на платформе. А преступнику удалось сбежать. Второй жертвой британца стал 91-летний пенсионер, которого злоумышленнику удалось столкнуть на рельсы. Один из очевидцев получил ожог на руке от удара током, когда помогал пожилому человеку выбраться на платформу.

Вместе с тем, в суде подозреваемый не признал себя виновным в обоих преступлениях, однако присяжные утвердили ему обвинительный приговор.

Ранее стало известно, что в Харьковском метро полицейские зверски издевались над людьми.