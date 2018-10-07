Специалисты решили провести исследования и выяснилось, что обычный зеленый чай положительно влияет на вашу фигуру, противостоя ожирению.Ученые из США выяснили, что обычный зеленый чай эффективно противостоит ожирению. К таким результатам пришли специалисты из Пенсильванского Университета, пишет healthystyle.

Дело в том, что в зеленом чае находится вещество, которое увеличивает способность нашего организма к сжиганию и переработке жиров, а также не позволяет усваиваться липидам. Именно благодаря напитку, эти вещества с легкостью выходят из организма. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунов поделили на две группы, которые сидели на высококалорийной диете. Первые подопытные дополнительно получали полезное вещество через зеленый чай, а другие только через жирную пищу.

По результатам исследования оказалось, что первые мыши заметно скинули в весе, в отличии от вторых. Чтобы достичь подобных результатов, ученые советуют людям ежедневно выпивать по 7-10 кружек свежезаваренного зеленого чая. Если выпивать по четыре-шесть, то вещество сможет просто поддерживать вашу фигуру в норме.

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