В Раде "заморозили" переименование двух областей [ Редактировать ]
В Раде заморозили рассмотрение проектов изменений в Конституцию о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. Голосование было отложено из-за того, что не все фракции определились с их поддержкой, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
"Есть организационная часть... есть и политическая часть – не все фракции ещё приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов... Для меня чрезвычайно важно, чтобы, когда эти вопросы будут рассматриваться в зале, у нас было гарантировано 226 голосов. Я убежден, что названия еще недекоммунизированных областей должны быть изменены. И я готов ещё неделю подождать, чтобы фракции определились, провели внутренние дискуссии", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова чиновника.
Вместе с тем, он не стал называть фракции, которые пока отказываются голосовать за эти инициативы, но отметил, что в нескольких фракциях идут дискуссии.
На днях Верховная Рада приняла закон о языке.
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