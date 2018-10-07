Браузер Google Chrome перестанет работать на устройствах с версией операционной системы Android ниже 4.4., сообщает портал ixbt.

Корпорация Google повысит требования к использующем браузер устройствам, в связи с чем он перестанет запускаться на устройствах с операционными системами Android 4.1-4.3. Согласно статистике Google, такие ОС до сих пор установлены на 3,2% из порядка миллиарда планшетов и смартфонов, использующих Android, т.е. на 32 млн устройств.

Ситуация для владельцев гаджетов, работающих на устаревшей ОС, осложняется тем, что аппаратные возможности устройств не позволяют обновить Android до 4.4, а значит им придется пользоваться сторонними браузерами. ОС Android 4.1 вышла 10 июля 2012 года, а первая стабильная версия мобильного Chrome для Android - 27 июня 2012 года. Последняя версия операционной системы - 8.0 Oreo - появилась в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Google закрывает популярный почтовый сервис.