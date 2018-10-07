Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, что в столице подключение жилых домов к отоплению будет зависеть от температуры воздуха на улице. По его словам, для города важно обеспечить комфортные условия в домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо ли платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думают, что нет", - отметил Пантелеев.

Чиновник добавил, что город опирается на законодательство: в течение трех суток должна быть среднесуточная температура не выше +8 градусов.

На днях Владимир Гройсман назвал дату старта отопительного сезона.