В США в штате Южная Каролина на берег океана выбросило неизвестный объект. По словам очевидцев, визуально он напоминает космический корабль, сделанный из гранита и металла неизвестного типа, сообщает "ГолосUA".

Сведения о странном объекте обнародовали специалисты организации Lowcountry Marine Mammal Network. По словам экспертов, они рассчитывали увидеть на берегу неизвестное существо, однако оказалось, что из моря вымыло огромный камень с металлическими элементами. Внешне он напоминает космическую капсулу, упавшую в воду и деформировавшуюся при ударе.

Фото из открытых источников

В настоящее время местонахождение объекта, запечатленного на фото, остается неизвестным. Сразу после публикации его снимков вопросом заинтересовались уфологи. По мнению специалистов, объект на самом деле является НЛО, потерпевшим крушение над побережьем США. В NASA пока не прокомментировали обнаружение странного объекта. Уфологи уверены, что его уже успели доставить в исследовательский центр, но результаты опытов не будут обнародоваться из-за секретности.

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