Ким Кардашьян подала в суд на телохранителя [ Редактировать ]
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала иск в верховный суд округа Нью-Касл на своего экс-охранника Паскаля Дувье и его охранную компанию Protect Security, сообщает Hollywood Reporter.
Светская львица требует возместить ей ущерб в размере 6,1 млн долларов. Кардашьян считает, что ограбление в отеле в Париже два года назад произошло из-за халатности и профессионального недосмотра ответчика.
Согласно судебному иску, телохранитель не устранил ряд нарушений безопасности в отеле, в том числе проигнорировал неисправность в замке номера, где расположилась звезда.
Ким Кардашьян ограбили в Париже в марте 2016 года.
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