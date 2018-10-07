Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала иск в верховный суд округа Нью-Касл на своего экс-охранника Паскаля Дувье и его охранную компанию Protect Security, сообщает Hollywood Reporter.

Светская львица требует возместить ей ущерб в размере 6,1 млн долларов. Кардашьян считает, что ограбление в отеле в Париже два года назад произошло из-за халатности и профессионального недосмотра ответчика.

Согласно судебному иску, телохранитель не устранил ряд нарушений безопасности в отеле, в том числе проигнорировал неисправность в замке номера, где расположилась звезда.

Ким Кардашьян ограбили в Париже в марте 2016 года.

