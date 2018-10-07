В Португалии вспыхнул масштабный лесной пожар, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В португальских муниципалитетах Синтра и Кашкайш, что в округе Лиссабон начался крупный лесной пожар, сообщает местный телеканал TVI24.
К тушению подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибий и более 200 единиц техники. В нескольких селах жители были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 человек были эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш.
По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные. Пожар вспыхнул вечером 6 октября и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.
С похожей ситуацией столкнулись и жители Италии в конце сентября. В северном регионе вспыхнул масштабный лесной пожар.
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