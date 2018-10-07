В Одесской области полиция задержали двух подозреваемых в нападении на активиста "Автомайдана", сообщает "РБК-Украина".

В течение нескольких часов после нападения двое злоумышленников были задержаны в Белгород-Днестровске (Одесская область) и были доставлены в Киевский отдел полиции Одессы.

"Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов, расположенных на территории города", - отметили в полиции.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.

Неизвестные напали на активиста 6 октября.