На авеню Георга V в Париже произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

В частности, полиция Франции заявила, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Указано, что нападавшие на мотоцикле обстреляли машину, в которой находились водитель и пассажир.

Отмечается, что стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.

На днях на акции протеста в Одессе произошла стрельба.