В центре Парижа произошла стрельба [ Редактировать ]
На авеню Георга V в Париже произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.
В частности, полиция Франции заявила, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Указано, что нападавшие на мотоцикле обстреляли машину, в которой находились водитель и пассажир.
Отмечается, что стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.
На днях на акции протеста в Одессе произошла стрельба.
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