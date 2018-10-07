В болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза, сообщает "112" со ссылкой на данные полиции.

Тело 30-летней журналистки местный житель нашел в зеленой зоне вблизи Дуная, а за несколько метров были обнаружены ее вещи. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.По данным полиции, женщина погибла от удара в голову и удушения. Местные криминалисты утверждают, что не припомнят настолько жестокого убийства в этой местности.

На данный момент, сотрудники полиции отрабатывают несколько версий относительно мотива убийства, в частности убийство за профессиональную деятельность. В частности, Маринова над темой касательно финансируемых ЕС проектов строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.