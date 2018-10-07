Количество госпитализированных после пищевого отравления в детсаду Нетешина Хмельницкой области выросло до 36 человек. Всего в стационаре с отравлением 29 детей и 7 взрослых. У всех - высокая температура, тошнота, рвота, общее недомогание и боли в животе.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. Напомним, первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина вечером 3 октября.