Отравление в детском саду: количество пострадавших детей продолжает расти [ Редактировать ]
Количество госпитализированных после пищевого отравления в детсаду Нетешина Хмельницкой области выросло до 36 человек. Всего в стационаре с отравлением 29 детей и 7 взрослых. У всех - высокая температура, тошнота, рвота, общее недомогание и боли в животе.
По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. Напомним, первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина вечером 3 октября.
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