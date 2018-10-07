В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии от Великобритании. В ней приняли участие по меньшей мере 20 тысяч человек.

Организатором выступила Шотландская национальная партия. Ее лидеры заявляют о необходимости проведения нового референдума о независимости региона.

Его условия обозначат после "Брекзита".

Напомним, на референдуме в 2014 году свыше 50 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Соединенного Королевства. А более 60 - на референдуме о выходе Великобритании из ЕС хотели сохранить членство страны в Евросоюзе.