В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии от Великобритании [ Редактировать ]
В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии от Великобритании. В ней приняли участие по меньшей мере 20 тысяч человек.
Организатором выступила Шотландская национальная партия. Ее лидеры заявляют о необходимости проведения нового референдума о независимости региона.
Его условия обозначат после "Брекзита".
Напомним, на референдуме в 2014 году свыше 50 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Соединенного Королевства. А более 60 - на референдуме о выходе Великобритании из ЕС хотели сохранить членство страны в Евросоюзе.
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