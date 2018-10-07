Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику [ Редактировать ]
В болгарском городе Рус зверски убили журналистку и ведущую Викторию Маринову. Она разоблачала махинации со средствами ЕС.
Тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.
Согласно выводам криминалистов, смерть наступила в результате удара по голове и удушения.
Столь жестокого убийства в этом городе еще не было. Полиция сейчас отрабатывает несколько версий, в частности профессиональную деятельность журналистки.
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