В Ужгороде вспыхнул скандал вокруг реконструкции центральной набережной [ Редактировать ]
В Ужгороде никак не могут приступить к реконструкции набережной. Деньги из госбюджета выделили еще в августе, но освоить их местные власти не могут до сих пор.
Как только на набережной появляются рабочие, тут же - приходят и активисты, чтобы помешать работам. Почему люди выходят на акции - выясняли наши корреспонденты.
Очередной скандал разгорелся вот из-за этой брусчатки. Ее обнаружили, когда сняли слой асфальта на липовой аллее. Кто ее укладывал и когда - пока никто не знает.
"Це може бути і тридцяті роки - тому що міст Масарика був збудований в 37 році, це може бути тогочасна бруківка, може бути трошки пізніше. Але навіть якби вона була радянських років - 60-х років - це якість, і це вже та автентика", - говорит Элина Дегтярева, искусствовед.
В мэрии проводить исследования не против, и уже приступили к работам - начали снимать асфальт. Для этого пригнали габаритную технику. А вместе с ней - появились и активисты. Говорят - такие машины раскалывают брусчатку и фактически уничтожают:
"Я взагалі не хочу говорити, ви мене оскорбляєте. Я не хочу з вами говорити… - Назвіть хоч одну конструктивну ідею. - Конструктивна ідея - ця техніка вспахала бруківку, ми просили - зробіть нам експертизи! Ви нічого не зробили!"
У подрядчика, которого наняли местные власти проводить работы, свои аргументы.
"Ми бачимо знову перешкоджання і ми будемо звертатися до суду, так як ми втрачаємо гроші. Оренда техніки коштує грошей і нам потрібно за рахунок когось це компенсувати", - заявил Игорь Петрик, подрядчик.
Реконструкцию набережной начали еще в августе, когда из госбюджета был выделен 21 миллион гривен. Деньги - целевые и использовать их нужно до конца года, иначе они вернутся в казну. Поэтому проект разрабатывали в спешке, и полное согласование он не прошел - уверяют активисты.
"Міська рада отримала припис від Департаменту управління культури про те, що це історичний ареал і без погодження - сюди пхатися не варто. Наразі цих речей іще досі немає, тобто погодження Міністерства культури немає", - заявила Людмила Ливак, представитель общественной организации "Институт города".
В мэрии возмущение активистов не понимают. Мол - их предложения учли и даже внесли коррективы в проект.
"Хтось чиєсь завдання виконує... ну я не знаю, не хочу нікого там десь наговорювати, але коли мені хтось каже, що ось ця бруківка тут нормально, або ці світильники, які ми там бачимо, що їх не треба реконструювати - тоді вибачте мене", - заявил Богдан Андреев, Ужгородский городской голова.
В конце недели активисты умерили пыл, и все-таки разрешили снять асфальт. Сейчас, идут работы по изучению брущатки.
К слову, так называемый район Галагов построили чехи в начале прошлого века, когда Закарпатье входило в состав Чехословакии. Его называют уникальным архитектурным комплексом модернизма. А чтобы сохранить это достояние - местные власти предложили внести его в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
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