Спорт в массы. В селе Белозерье Черкасской области провели масштабный спортивный турнир среди объединенных громад. Их представители состязались и в шахматах, и в перетягивании каната, и даже в игре в дартс.

Но основные баталии развернулись на мини-площадке футбольной академии Белозерья. Тринадцать команд по фут-залу сразились за главный приз турнира - кубок Сергея Рудыка.

Футболисты хоть и не профессионалы, но показали первоклассную игру. Все благодаря тренировкам.

В последние годы в Черкасской области массово строили мини-футбольные поля, в основном в райцентрах и селах. И это уже дает первые результаты - уверен организатор турнира народный депутат Сергей Рудык.

"Сьогодні в честь свята Дня працівника освіти, ми поздоровили. Проходить це змагання, думаю - нормально. Це започаткувалось у минулому році і я думаю, що спорт - це є найкраще, що є у кожному селі", - убежден Владимир Мицук, председатель Белозерской объединенной территориальной громады.

"Не має мабуть жодного населеного пункту в межах мого 198 виборчого округу, де не було б спортивного майданчика. В минулому році ми побудували 4 міні футбольних поля із штучним покриттям, зараз - до кінця року плануємо ще чотири поля побудувати. І от прийшов час перевірити силу і міць мускулів - тому сьогодні, ось бачите зібралися 13 команд зі всієї області на спортивні змагання з восьми видів спорту", - подчеркнул Сергей Рудык, организатор турнира.