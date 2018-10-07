Бал золотых цветов: Фельдман Экопарк высадил под Харьковом 40 тысяч хризантем [ Редактировать ]
Бал золотых цветов. 40 тысяч хризантем высадили под Харьковом в Фельдман Экопарке. Здесь можно увидеть цветочные композиции и настоящие скульптуры. Все видели и наши корреспонденты.
Живая музыка и актеры в средневековых костюмах встречают гостей, которые пришли полюбоваться на тысячи златоцветов - так называют одни из самых поздних и красивых осенних цветов - хризантемы. Здесь они повсюду: в композициях на клумбах и в виде скульптур. Это - планета Земля из остроигольчатых хризантем. Вот черепахи под цветочным зонтом. А в этих скульптурах дети угадывают сказочных героев.
Вика Чугуева, жительница Харькова.
"Медведь, и кролик. - А вот это что? - Перчатка. Рукавичка!"
Бал хризантем в социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдман Экопарк проводят уже в седьмой раз. Его основатель вспоминает: сначала было желание украсить Экопарк. Потом это переросло в большой праздник.
"Дело в том, что когда любишь что-то, когда ты хочешь этим заниматься, эти идеи сами приходят. Мы подводили под день учителя. Потому что и по времени, и по природным данным все совпадает, и мы решили это приурочить ко Дню учителя. Сюда приезжает огромное количество коллективов учителей. Отдых, животные и дети - и мне кажется, это такая благодарность, такой поклон всем учителям. Моя мама 35 лет была учительницей. Это как бы и маме праздник. Это и праздник всем тем, кто нас сделал", - заявил Александр Фельдман, народный депутат, меценат.
Хризантемы - от белых и зеленых - до оранжевых и красных. На этом балу - 40 тысяч цветов. Почти тридцать сортов - от флористов Харькова, Днепра и Запорожья. Встречаются и редкие виды.
"Вот это вот - край рюшечки оббиты оранж-кинг, а в середине оранж-голд"
Их оценили гости со всей Украины. Эти женщины - из Краматорска.
"Мы приехали на цветы посмотреть. Такой красивый сад из хризантем", - восхищена Вера Здановская, посетительница бала хризантем.
"Все экибаны, все-все очень красиво. И зелень, и деревья, и чисто в парке", - говорит Надежда Петровна, посетительница бала хризантем.
А лингвисты из Славянска - и любуются, и английский учат.
"Кемел, тайгер, лайм, рэбитс. Ну, мне больше всего понравилось, что здесь можно трогать животных - есть такой вот маленький загон, где есть свиньи маленькие и барашки всякие", - говорит Александра Середина, посетитель бала хризантем.
Создатели композиций обещают - их шедеврами можно будет любоваться еще долго.
"Наши композиции, которые на клумбах, они простоят немного больше, потому что они кустовая хризантема не такая прихотливая. Она простоит месяц, это точно. А может и больше. До больших морозов", - обещает Николай Дворецкий, главный озеленитель Фельдман Экопарка.
В первый день фестиваль посетили 100 тысяч человек. Многие - из соседней Полтавской, Сумской и Донецкой областей. Гостей здесь ждут каждый день. Вход на Бал - бесплатный.
по теме
Дедушка восьмерых внуков: Пол Маккартни выпустит детскую книгу
Музыкант Пол Маккартни объявил о выпуске детской книги c картинками. Она будет называться "Эй, дедуля!"
Новолуние 9 октября: что обязательно нужно сделать
Новолуние - это начало лунного цикла, а значит, очень важный день, изучению которого астрологи уделяют большое внимание
В Киев вернули памятник, который 40 лет отсутствовал на месте
Монумент "Материнство", изображавший мать, которая играет с младенцем, был установлен на Березняках в конце 70-х годов, но в 1980-м был демонтирован якобы из-за обнаженной фигуры ребенка
Что категорически нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
Многие из нас, проводят дома огромную часть своей жизни
Український художник подолав невиліковну хворобу
Чоловік на власному прикладі показав - немає нічого неможливого
Как назвать ребенка по знаку зодиака
Чтобы малыш вырос здоровым и счастливым, ему дают имя могучих предков, а чтобы его оберегали небеса, выбирают имя по церковному календарю. А вот поклонники гороскопов утверждают: чтобы ребенок был счастливым, называть его нужно в соответствии с расположением планет в момент рождения.