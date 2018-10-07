Бал золотых цветов. 40 тысяч хризантем высадили под Харьковом в Фельдман Экопарке. Здесь можно увидеть цветочные композиции и настоящие скульптуры. Все видели и наши корреспонденты.

Живая музыка и актеры в средневековых костюмах встречают гостей, которые пришли полюбоваться на тысячи златоцветов - так называют одни из самых поздних и красивых осенних цветов - хризантемы. Здесь они повсюду: в композициях на клумбах и в виде скульптур. Это - планета Земля из остроигольчатых хризантем. Вот черепахи под цветочным зонтом. А в этих скульптурах дети угадывают сказочных героев.

Вика Чугуева, жительница Харькова.

"Медведь, и кролик. - А вот это что? - Перчатка. Рукавичка!"

Бал хризантем в социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдман Экопарк проводят уже в седьмой раз. Его основатель вспоминает: сначала было желание украсить Экопарк. Потом это переросло в большой праздник.

"Дело в том, что когда любишь что-то, когда ты хочешь этим заниматься, эти идеи сами приходят. Мы подводили под день учителя. Потому что и по времени, и по природным данным все совпадает, и мы решили это приурочить ко Дню учителя. Сюда приезжает огромное количество коллективов учителей. Отдых, животные и дети - и мне кажется, это такая благодарность, такой поклон всем учителям. Моя мама 35 лет была учительницей. Это как бы и маме праздник. Это и праздник всем тем, кто нас сделал", - заявил Александр Фельдман, народный депутат, меценат.

Хризантемы - от белых и зеленых - до оранжевых и красных. На этом балу - 40 тысяч цветов. Почти тридцать сортов - от флористов Харькова, Днепра и Запорожья. Встречаются и редкие виды.

"Вот это вот - край рюшечки оббиты оранж-кинг, а в середине оранж-голд"

Их оценили гости со всей Украины. Эти женщины - из Краматорска.

"Мы приехали на цветы посмотреть. Такой красивый сад из хризантем", - восхищена Вера Здановская, посетительница бала хризантем.

"Все экибаны, все-все очень красиво. И зелень, и деревья, и чисто в парке", - говорит Надежда Петровна, посетительница бала хризантем.

А лингвисты из Славянска - и любуются, и английский учат.

"Кемел, тайгер, лайм, рэбитс. Ну, мне больше всего понравилось, что здесь можно трогать животных - есть такой вот маленький загон, где есть свиньи маленькие и барашки всякие", - говорит Александра Середина, посетитель бала хризантем.

Создатели композиций обещают - их шедеврами можно будет любоваться еще долго.

"Наши композиции, которые на клумбах, они простоят немного больше, потому что они кустовая хризантема не такая прихотливая. Она простоит месяц, это точно. А может и больше. До больших морозов", - обещает Николай Дворецкий, главный озеленитель Фельдман Экопарка.

В первый день фестиваль посетили 100 тысяч человек. Многие - из соседней Полтавской, Сумской и Донецкой областей. Гостей здесь ждут каждый день. Вход на Бал - бесплатный.