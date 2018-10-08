Роналду обвинила в изнасиловании еще одна девушка - СМИ [ Редактировать ]
Еще одна девушка обвинила легендарного португальского футболиста, выступающего за итальянский клуб Ювентус и сборную Португалии Криштиану Роналду в действиях сексуального характера, сообщает в воскресенье, 7 октября, Daily Mail со ссылкой на защитника Лесли Стовалла.
По словам адвоката, ему позвонила женщина, которая уверяет, что у нее был такой же печальный опыт с Роналду, как у его подзащитной – модели Кэтрин Майорги.
Юрист заявил, что его заявительница подробно расскажет все детали стражам порядка.
Накануне американка Кэтрин Майорги публично обвинила известного футболиста в изнасиловании.
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