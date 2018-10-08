В Киеве на бульваре Ромена Роллана произошло ДТП с участием двух автомобилей - Opel Vectra и Mercedes A-class. Водителя Opel госпитализировали.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла на перекрестке улиц Ромена Роллана и Тулузы. Mercedes двигался по улице Тулузы, в салоне находилась семья с двумя маленькими детьми.

Водитель Opel ехал по Роллана и попытался проскочить на красный свет, но неудачно. Обе машины сильно повреждены. Водитель Opel ударился головой, его госпитализировали.

Водитель Mercedes и его семья не пострадали, все были пристегнуты ремнями безопасности. Подробности аварии выясняются.

Накануне в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser на полной скорости сбил мужчину.