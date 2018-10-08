В Киеве Opel протаранил Mercedes с детьми (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Киеве на бульваре Ромена Роллана произошло ДТП с участием двух автомобилей - Opel Vectra и Mercedes A-class. Водителя Opel госпитализировали.
Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла на перекрестке улиц Ромена Роллана и Тулузы. Mercedes двигался по улице Тулузы, в салоне находилась семья с двумя маленькими детьми.
Водитель Opel ехал по Роллана и попытался проскочить на красный свет, но неудачно. Обе машины сильно повреждены. Водитель Opel ударился головой, его госпитализировали.
Водитель Mercedes и его семья не пострадали, все были пристегнуты ремнями безопасности. Подробности аварии выясняются.
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