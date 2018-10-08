В Британии бегуны умерли на финишной черте [ Редактировать ]
7 октября на традиционном полумарафоне в британском Кардиффе двое участников забега на 21-километровую дистанцию умерли после пересечения финишной черты.
Умершие мужчины были молоды: один из них находился на третьем десятке лет, другой - на четвертом, сообщает Wales Online.
Бегунам сначала была оказана помощь непосредственно у финишной отметки, затем их доставили в больницу Кардиффского университета, где врачи констатировали их смерть. Ее причиной назвали остановку сердца.
"Все, кто хоть как-то связан с забегом, убиты горем. Они, к несчастью, стали первыми жертвами за 15-летнюю историю этих соревнований", - прокомментировал Мэтт Ньюмэн, глава компании Run 4 Wales, которая является организатором кардиффского полумарафона.
Ранее в Канаде осы напали на детей во время забега.
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