7 октября на традиционном полумарафоне в британском Кардиффе двое участников забега на 21-километровую дистанцию ​​умерли после пересечения финишной черты.

Умершие мужчины были молоды: один из них находился на третьем десятке лет, другой - на четвертом, сообщает Wales Online.

Бегунам сначала была оказана помощь непосредственно у финишной отметки, затем их доставили в больницу Кардиффского университета, где врачи констатировали их смерть. Ее причиной назвали остановку сердца.

"Все, кто хоть как-то связан с забегом, убиты горем. Они, к несчастью, стали первыми жертвами за 15-летнюю историю этих соревнований", - прокомментировал Мэтт Ньюмэн, глава компании Run 4 Wales, которая является организатором кардиффского полумарафона.

Ранее в Канаде осы напали на детей во время забега.