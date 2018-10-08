Пожежа в Черкаському зоопарку ледь не забрала життя півсотні птахів. Вогонь у павільйоні напередодні вранці помітили працівники і, не чекаючи приїзду вогнеборців, почали рятувати тварин. Як приборкували стихію і що стало причиною займання - дивіться далі.

Маленьке зубреня Одісей ані на крок не відходить від Ростислава. Чоловіка сприймає, як свою рідню. Загін Одісея розташований буквально за десять метрів від пташника. Коли спалахнула пожежа, оглядач саме годував малечу. Одним з перших він побачив дим над вольєрами й одразу кинувся рятувати птахів, а Одісей побіг слідом за ним.

"Він перескочив через огорожу і врятувався сам, так що його не прийшлось евакуювати пока ще тут дим був він переламав палку і перескочив", - говорить Ростислав, працівник Черкаського зоопарку.

Ці жахливі кадри зафільмували одразу після локалізації вогню. Рятувальники примчали за лічені хвилини, але полум'я вже встигло охопити дерев'яну покрівлю й загрожувало приміщенням із хижаками.

Під час пожежі від диму загинув один папуга, зо два десятки тварин - нині під пильним наглядом ветеринарки Ірини. Дівчина розповідає: не чекаючи приїзду рятувальників, працівники звіринцю, ризикуючи життям, самотужки евакуйовували тварин. Когось винесли, а когось - випустили на вулицю, розбивши скло.

В середині була вже пожежа і ми не мали змоги зайти, спочатку ми врятували тих, кого могли з середини, деяких тварин випустили у зовнішні вольєри не було змоги зайти, тому вибили скло.

Два десятки папуг і досі кружляють над згарищем. Працівники сподіваються найближчим часом їх відловити. Пожежа стала справжнім шоком для зоопарку, кажуть у дирекції. Адже вогонь охопив вольєри, які відбудували з нуля лише рік тому.

"ЧП є ЧП - ніхто від цього не застрахований. Ну є проблеми з приміщенням, але я маю надію, що ми швидко владнаємо цю ситуацію", - говорить Євген Ван, директор Черкаського зоопарку.

За попередньою версією рятувальників - причиною пожежі могло стати коротке замикання. Нині фахівці проводять розслідування і найближчим часом озвучать результати.