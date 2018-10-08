СБУ розказала про загиблих із "Вагнера" [ Редактировать ]
СБУ оприлюднила дані ще двохсотшести росіян із приватної військової компанії "Вагнер". Серед них - восьмеро бойовиків, які загинули або померли від поранень.
Усі вони брали участь у війні в Сирії і на Донбасі у 2014-2016 роках. У СБУ заявили, що загалом втрати найманців "Вагнера" в Україні та Сирії перевищують 600 осіб.
Влада РФ намагається усіляко приховати цей факт і замовчує реальну кількість загиблих.
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