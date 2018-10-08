В Ужгороді конфлікт довкола реконструкції набережної. Гроші з держбюджету виділили ще в серпні, але роботи досі не почалися. Щойно на місці з'являються робітники, як одразу - поспішають і активісти, аби їм перешкодити. І так уже третій місяць поспіль. У чому причина - з'ясовували наші кореспонденти.

Черговий скандал розгорівся ось через цю бруківку. Її виявили, коли зняли шар асфальту на липовій алеї. Хто її поклав і коли - поки що невідомо.

"Це може бути і тридцяті роки тому що міст Масарика був збудований в 37 році, це може бути тогочасна бруківка, може бути трошки пізніше. Але навіть якби вона була радянських років - 60- років - це якість, і це вже та афтентика", - говорить Ліна Дегтярьова, дослідниця архітектурної спадщини Ужгорода.

У мерії проводити дослідження не проти і вже взялися до робіт знімають асфальт. Пригнали габаритну техніку. А разом з нею приспіли й активісти. Кажуть, такі машини розколюють бруківку й практично - руйнують її.

"Я взагалі не хочу говорити, ви мене оскорбляєте. Я не хочу з вами говорити, назвіть хоч одну конструктивну ідею. Конструктивна ідея - ця техніка вспахала бруківку, ми просили зробіть нам експертизи ви. Ви нічого не зробили".

У підрядника, якого найняла місцева влада, свої аргументи.

"Ми бачимо знову перешкоджання і ми будемо звертатися до суду так як ми втрачаємо гроші. Оренда техніки коштує коштів і нам потрібно за щот когось це компенсувати", - говорить Ігор Петрик, підрядник.

Реконструкцію набережної почали ще в серпні, коли з держбюджету виділили 21 мільйон гривень. Гроші цільові, і використати їх потрібно до кінця року, інакше - повернуться до скарбниці. Тому проект розробляли нашвидкуруч, і повного узгодження він не пройшов - запевняють активісти.

"Міська рада отримала припис від Департаменту управління культури, про те що це історичний ареал і без погодження сюди, пхатися не варто наразі цих речей іще досі немає, тобто погодження міністерства культури немає", - говорить Людмила Лівак, представниця громадської організації "Інститут міста Ужгорода".

У мерії обурення активістів не розуміють. Мовляв - їхні пропозиції врахували і навіть внесли до проекту корективи.

"Хтось чиєсь завдання виконує.. ну я не знаю, не хочу нікого там десь наговорювати, але коли мені хтось каже, що ось ця бруківка тут нормально, або ці світильники які ми там бачимо, що їх не треба реконструювати тобі вибачте мене", - говорить Богдан Андрєєв, міський голова Ужгорода.

Наприкінці тижня активісти стримали запал, і все-таки дозволили зняти асфальт для вивчення бруківки. До слова, так званий район Галагов побудували чехи на початку минулого століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини.

Його називають унікальним архітектурним комплексом модернізму. А щоб зберегти це надбання - влада запропонувала внести його до переліку об'єктів світової спадщини Юнеско.