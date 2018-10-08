Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні в Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами.

У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони в розділі "Протимінна діяльність".