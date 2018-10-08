Католицькі священики благословили свійських тварин у Манілі [ Редактировать ]
У Манілі католицькі священики благословляли свійських тварин. Таке дійство у філіппінській столиці відбувається щороку під час шанування святого Франциска Ассізського.
Господарі вбрали своїх улюбленців в різнобарвні костюми і гуляли з ними міськими вулицями. Таким чином намагалися привернути увагу до належного утримання тварин.
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