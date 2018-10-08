Найбільший ринок Японії змінить прописку [ Редактировать ]
Найбільший в світі оптовий рибний ринок, що в Японії, переїжджає на нове місце. З центральної частини Токіо - на околицю міста. Щодня базар відвідували десятки тисяч людей з усього світу.
Однак на світанку торгівці мусили покинути його. Перемістити ринок місцева влада вирішила через підготовку до Олімпійських Ігор 2020. На його місці - на час змагань розташують паркувальний майданчик.
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