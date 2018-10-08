В окупованому бойовиками Антрациті на Луганщині згорів торговельний центр "Маяк". Вогнем зачепило і сусідню будівлю, де розташований готель.

Про це повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За інформацією місцевих лікарів, жертв унаслідок пожежі немає. Інцидент стався у центрі міста. Причини займання невідомі.