В Антрациті згорів торговельний центр [ Редактировать ]
В окупованому бойовиками Антрациті на Луганщині згорів торговельний центр "Маяк". Вогнем зачепило і сусідню будівлю, де розташований готель.
Про це повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За інформацією місцевих лікарів, жертв унаслідок пожежі немає. Інцидент стався у центрі міста. Причини займання невідомі.
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