Ранкові зведення з Донбасу: втрат серед українських військових немає. Окупанти майже три десятки разів обстріляли опорні пункти наших захисників.

Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 міліметри біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського - з потужних мінометів.

Оборонців Вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки, а з БМП - противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстрілював снайпер.