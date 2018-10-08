Камеры на дорогах: где с 8 октября ведется видеонаблюдение (список) [ Редактировать ]
С 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.
"В местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam", - информирует пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности, вызванного превышения скорости.
В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.
В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
"Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных", - сообщила пресс-служба и опубликовала список автодорог, за которыми ведется наблюдение:
С 8 октября радары TruCam начнут работать на следующих трассах:
- Киев - проспекты Бажана и Победы;
- Киевская область - М-03 Киев-Харьков-Должанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;
- Волынская область - Н-22 Устилуг-Луцк-Ривне, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;
- Донецкая область - М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
- Житомирская область - М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-06 Киев-Чоп;
- Ивано-Франковская область - Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;
- Николаевская область - М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
- Полтавская область - М-03 Киев-Харьков-Должанский;
- Ривненская область - Р-05 Городище-Сарны-Ривне-Староконстантинов, М-06 Киев-Чоп;
- Черновицкая область - Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;
- Черниговская область - М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи;
- Львовская область - М-06 Киев-Чоп;
- Одесская область - М-05 Киев-Одесса; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; М-15 Одесса-Рени;
- Закарпатская область - М-06 Киев-Чоп.
Еще 5 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что кроме контроля скорости, будет осуществляться мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах, контроль соблюдения технических норм транспорта, жесткий весовой контроль, а также отдельная программа защиты детей.
"С понедельника возобновляем контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей. Делаем это не ради штрафов", - отметил премьер в Facebook.
Подробнее о новых правилах дорожного движения в Украине читайте здесь.
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