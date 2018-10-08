В Днепре девочка выпала с заброшенного здания [ Редактировать ]
Вечером 7 октября в Днепре на жилмассиве Кротова девочка упала с заброшенного здания. Пострадавшую с места забрала скорая помощь.
В приемном отделении областной клинической больницы рассказали, что ребенок находится в реанимации, пишет "Информатор".
По словам родственников пострадавшей, девочка упала с 3-го этажа. По их словам, они строго запрещали ей гулять возле заброшенного здания.
Скорую помощь вызвали друзья пострадавшей, которые были на месте. Все обстоятельства инцидента выясняются.
До этого в Днепре умер ребенок после того, как нашел гриб и съел.
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