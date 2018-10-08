Референдум проти одностатевих шлюбів у Румунії визнали недійсним [ Редактировать ]
У Румунії провалився референдум за заборону одностатевих шлюбів. За даними національного виборчого бюро, проголосувати прийшли трохи більше як двадцять відсотків громадян.
А щоб референдум був дійсним, активність має складати не менше тридцяти відсотків. Наприкінці вересня конституційний суд визнав одностатеві союзи, зареєстровані на території ЄС - сім'ями.
У самій Румунії зареєструвати такий шлюб не можна. Референдум ініціювала керівна партія соціал-демократів. Він обійшовся в 40 мільйонів доларів.
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