У самій Румунії зареєструвати такий шлюб не можна

У Румунії провалився референдум за заборону одностатевих шлюбів. За даними національного виборчого бюро, проголосувати прийшли трохи більше як двадцять відсотків громадян.

А щоб референдум був дійсним, активність має складати не менше тридцяти відсотків. Наприкінці вересня конституційний суд визнав одностатеві союзи, зареєстровані на території ЄС - сім'ями.

У самій Румунії зареєструвати такий шлюб не можна. Референдум ініціювала керівна партія соціал-демократів. Він обійшовся в 40 мільйонів доларів.