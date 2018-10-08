8 октября, в Страсбурге стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет длиться пять дней - до 12 октября.

В первый день сессии будет объявлен победитель премии ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавела, сообщает "Укринформ".

Одним из главных вопросов повестки дневного заседания станет обсуждение регламента принятия решений Ассамблеи, касающихся полномочий национальных делегаций и права на голосование.

Депутаты также проведут дебаты о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации среди мигрантов и диаспор.

Ассамблея обсудит проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

В рамках дебатов по общим вопросам планируется обсудить тему Совет Европы - организация в состоянии кризиса.

В повестке дня сессии также - обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию, под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

На 9 октября запланировано обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций.

Доклад по этому вопросу включает предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав, касающихся представительства и участия национальных делегаций, а также, касающихся прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Как известно, данный вопрос затронут в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года. С тех пор Россия прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы стоит на грани того, чтобы обеспечить возвращение россиян в ПАСЕ без выполнения Россией требований резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины.