Современные люди унаследовали от неандертальцев защиту от вирусов, выяснили ученые Стэнфордского университета в США.

Неандертальцы исчезли около 40 тысяч лет назад, но перед этим они взаимодействовали с другим человеческим видом, который только начал свое распространение в мире. Вследствие этих связей большинство людей сегодня имеют около 2% неандертальского ДНК в своих геномах, пишет Phys.org.

Некоторые фрагменты ДНК неандертальца можно найти у современных людей чаще, чем другие, что заставило ученых заинтересоваться, произошло ли их распространение случайно или эти гены оказывают определенные функциональные преимущества.

Ученые из Стэнфордского университета нашли убедительные доказательства последнего.

"Наше исследование показывает, что значительная часть часто встречающихся фрагментов ДНК неандертальца была адаптирована" по определенным причинам, заявил эволюционный биолог из Стэнфордского университета Дмитрий Петров.

"Неандертальские гены, вероятно, дали нам определенную защиту от вирусов, с которыми столкнулись наши предки, когда покинули Африку", - сказал он.

Тем временем генетики из Германии собираются воссоздать копию мозга неандартальца.