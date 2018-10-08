Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране много медицинских заведений нуждаются в изменении статуса и формы предоставления медицинской помощи. В качестве примера она привела лепрозорий.

"В Украине есть лепрозорий - огромное заведение, построенное в советские времена, где оказывали помощь пациентам с лепрой (или проказой). Это хроническая болезнь, которая поражает в основном кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаз. Без лечения болезнь неминуемо приводит к инвалидности. Даже в ХХ веке лечение было очень сложным и могло продолжаться всю жизнь в таких заведениях, как этот лепрозорий", - пишет Супрун в Facebook.

Глава Минздрава подчеркнула, что в 60-е годы наука изобрела комбинацию лекарств, которая может достаточно быстро одолеть болезнь, пациент может полностью вылечиться от лепры, поэтому ему не надо годами просиживать в изоляции лепрозория.

"На сегодня от украинского лепрозория больше не требуется выполнения тех функций, которые на него были возложены десятки лет назад. Сейчас он существует скорее как санаторий в очень запущенном состоянии. Этот пример в Украине не единственный. Нам в наследство досталось много медицинских заведений, которые не менялись и уже не выполняют своего назначения", - написала Супрун.

По ее мнению, статус подобных медзаведений должен быть пересмотрен, а старые формы предоставления помощи - изменены.

Напомним, 2 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.