Украинская певица Ани Лорак "ответила" на слухи о разводе с мужем публикацией фото с дочерью в Instagram. На нем певица держит дочку на руках и обнимает ее. Звезда оставила лаконичную подпись -"My".

Поклонники Ани Лорак сочувствуют ей в комментариях: "Все у Вас будет хорошо", "Каролина уважает себя и поэтому подала на развод", "Вы еще полюбите и будете любимы", "Ради ребенка можно все простить, если вы на самом деле любите свою дочь", - пишут в Каролине в комментариях.

При этом фанаты активно обсуждают информацию о том, что певица уже начала бракоразводный процесс в одной из нотариальных контор Киева. Одна из пользователей даже предупредила: "Главное, чтобы муж не выкрал ребенка".

"Ранее в СМИ появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. СМИ утверждают, что нотариусам пришло письмо от имени певицы, подтверждающее, что у пары начался бракоразводный процесс. В документе якобы также был указан перечень киевской недвижимости Ани Лорак", - пишет по этому поводу УНИАН.

Напомним, муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. После этого выяснилось, что певицу уже предупреждали об изменах мужа.