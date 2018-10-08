В Николаеве на свалке нашли документы военной прокуратуры (фото) [ Редактировать ]
На несанкционированной свалке на окраине Николаева местные жители обнаружили служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона.
Документы находились среди строительного мусора, сообщает Nikolaev24.
Очевидцы рассказали, что за несколько дней до этого на приезжал грузовой автомобиль КАМАЗ с военными номерами и высыпал строительный мусор. Среди отходов оказалась документация.
Также горожане говорят, что звонили в правоохранительные органы и сообщили о находке, однако реакции пока никакой нет.
Фото: NEWS.PN
Фото: NEWS.PN
До этого в Киеве в мусорнике нашли мертвую девочку.
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