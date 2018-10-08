Камеры на дорогах: в Нацполиции рассказали, как работают устройства [ Редактировать ]
На дорогах Украины с 8 октября начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.
В патрульной полиции детально рассказали о работе устройств. В частности, рабочая дистанция устройств TruCam достигает 1,2 км и может быть увеличена до 1,5 км, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает "РБК-Украина".
"Запуск работы имеет привентивное действие, а не ради того, чтобы наказать и привлечь как можно больше водителей к ответственности. Наша задача - поощрить и побудить водителей снизить скорость. Во время пилотного режима, штрафования водителей не будет", - сказал он.
"И будет происходить привлечение. Каким образом это будет происходить - это, в принципе, стандартная процедура, которая предусматривает остановку транспортного средства, привлечение водителя, рассмотрение дела и вынесение постановления. И если это превышение движения свыше 20 километров в час, то это ответственность в виде штрафа в размере 255 гривен, если это превышение скорости на 50 километров в час, то это штраф в размере 510 гривен", - рассказал он.
По словам Билошицкого, этот прибор будет использоваться работниками патрульной полиции исключительно на участках, где будут стоять предупреждающие знаки о фото - и видеофиксацию движения.
"У нас уже есть на сайте указаны места, где они будут использоваться, и эти места будут постоянно обновляться, поэтому следите. Это всегда будут места с повышенным уровнем аварийности. Использование этой системы является открытое", - добавил Белошицкий.
Он также рассказал, что прибор TruCam содержит в себе специальное шифрование данных, что делает невозможным вмешательство в данные, которые были этим устройством созданы.
"Инспектор не имеет доступа и не может удалить любые моменты самостоятельно, а также прибор содержит счетчик зафиксированных правонарушений. Таким образом, наш отдел мониторинга будет контролировать количество зафиксированных правонарушений и количество привлечений к ответственности. Но об этом мы будем говорить с следующего вторника (16 октября - ред.), ведь с сегодняшнего дня и по следующий понедельник включительно мы будем работать в пилотном режиме, то есть без притягенення водителей к ответственности, чтобы и водители успели привыкнуть к тому, что происходит фиксация скорости, и наши инспекторы", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Сейчас, по его словам, в патрульной полиции 25 таких устройств, но в ближайшем будущем это количество будет расти.
"Мы будем увеличивать их присутствие на дорогах международного и национального значения. А также в городах, где прослеживается повышенный уровень аварийности. Это первый шаг в дальнейшем развитии системы фиксации фото - и видеофиксации... Следующим шагом будет запуск устройств фиксации в служебных автомобилях. Этот аспект уже предусмотрен программой безопасности дорожного движения, финансирование закупки этих приборов предусмотрено Фондом дорожного движения", - сказал Белошицкий.
Также он анонсировал введение системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в ближайшее время.
До этого в Нацполиции опубликовали список дорог, на которых ведется видеонаблюдение.
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