Понедельник, как известно, день тяжелый. И чтобы облегчить этот нелегкий первый день недели, следует знать несколько важных правил.

Понедельник находится под влиянием Луны, благодаря чему человек в этот день становится пассивным и бездейственным. Поэтому все свои "начну диету с понедельника", "рано встану в понедельник", "брошу курить с начала недели" - лучше отложить. Не стоит в этот день мириться с друзьями и знакомыми, если вы в ссоре - иначе поссоритесь еще больше.

Астрологи утверждают, что в понедельник нужно созерцать, а не действовать, поэтому нельзя спонтанно отправляться в путешествие, желательно отправиться в дорогу в воскресенье или вторник.

Как пройдет понедельник - такой и будет неделя. В этот день лучше планировать свои дела на грядущую неделю - и все обязательно исполнится. Обдумайте все важные события, но не предпринимайте никаких важных шагов.

Если в понедельник взять деньги в долг - будет прибыльной вся неделя, также важно, чтобы кошелек не был пустым. Понедельник считается лучшим днем для визита к стоматологу.

Чтобы энергия Луны увеличилась, в понедельник благоприятно:

обращаться к Божьей Матери;

заниматься домашними и семейными делами;

делать покупки (в том числе покупать продукты);

проявлять заботу и внимание;

организовывать семейные посиделки, девичники с полезными угощениями,

возиться с малышами;

укреплять здоровье водными процедурами, массажем, травами. Подойдет все, что умиротворяет и восстанавливает наш организм;

возиться с растениями, потому что Луна управляет земной флорой;

организовывать публичные мероприятия и быть социально активными.

Ну и главное - не забывайте начать свой день с улыбки, и тогда улыбаться будете в течение всей недели! Легкого вам дня!

Читайте также, что категорически нельзя делать перед зеркалом.