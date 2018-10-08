Народные приметы: что можно и нельзя делать в понедельник [ Редактировать ]
Понедельник, как известно, день тяжелый. И чтобы облегчить этот нелегкий первый день недели, следует знать несколько важных правил.
Понедельник находится под влиянием Луны, благодаря чему человек в этот день становится пассивным и бездейственным. Поэтому все свои "начну диету с понедельника", "рано встану в понедельник", "брошу курить с начала недели" - лучше отложить. Не стоит в этот день мириться с друзьями и знакомыми, если вы в ссоре - иначе поссоритесь еще больше.
Астрологи утверждают, что в понедельник нужно созерцать, а не действовать, поэтому нельзя спонтанно отправляться в путешествие, желательно отправиться в дорогу в воскресенье или вторник.
Как пройдет понедельник - такой и будет неделя. В этот день лучше планировать свои дела на грядущую неделю - и все обязательно исполнится. Обдумайте все важные события, но не предпринимайте никаких важных шагов.
Если в понедельник взять деньги в долг - будет прибыльной вся неделя, также важно, чтобы кошелек не был пустым. Понедельник считается лучшим днем для визита к стоматологу.
Чтобы энергия Луны увеличилась, в понедельник благоприятно:
- обращаться к Божьей Матери;
- заниматься домашними и семейными делами;
- делать покупки (в том числе покупать продукты);
- проявлять заботу и внимание;
- организовывать семейные посиделки, девичники с полезными угощениями,
- возиться с малышами;
- укреплять здоровье водными процедурами, массажем, травами. Подойдет все, что умиротворяет и восстанавливает наш организм;
- возиться с растениями, потому что Луна управляет земной флорой;
- организовывать публичные мероприятия и быть социально активными.
Ну и главное - не забывайте начать свой день с улыбки, и тогда улыбаться будете в течение всей недели! Легкого вам дня!
Читайте также, что категорически нельзя делать перед зеркалом.
по теме
Приметы и суеверия: почему нельзя плакать в зеркало
С зеркалом связано множество примет, значение которых сейчас почти уже утрачено
Что категорически нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
Многие из нас, проводят дома огромную часть своей жизни
Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в октябре
Ни один месяц в году не обходится совсем уж без опасных дней
2 октября: приметы и суеверия этого дня
2 октября - это 275-й день года, до окончания года осталось 90 дней
Самые страшные приметы и суеверия
Некоторые приметы и суеверия сулят не просто неудачи, а серьезные неприятности