День юриста: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
В понедельник, 8 октября, в Украине празднуют День юриста. В этот день поздравляют юристов из самых разных сфер - судей, адвокатов, прокуроров, следователей, нотариусов - всех, кто работает в юридической сфере.
Podrobnosti.ua собрали для вас поздравления с праздником.
С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
***
Вы помогаете людям, дарите веру в честность и справедливость. Пусть у вас всегда остаются силы, вера в свое дело и надежда, которые помогают не сворачивать с пути и добиваться победы даже в самых трудных делах.
В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.
***
Юрист - серьезная профессия, но пусть в вашей жизни всегда остается место юмору, даже в трудных ситуациях, азарту в делах, радости от побед.
По закону, по совести, честно
О таком вот юристе мечтают.
За все качества эти, известно,
День юриста у нас отмечают.
Ради этого их поздравляют.
А еще - за надежность и веру.
Ведь и вправду они позволяют
Оправдать невиновных, к примеру!
Когда сложно по жизни порою
... ну а с кем не бывает такого?...
Рады помощи этой, не скрою.
У юристов всегда все готово!
***
Поздравляем с Днем юриста Украины! Пусть законы мироздания гарантируют тебе права на крепкое здоровье, всеобъемлющее счастье и искреннюю любовь, а твоя судьба не только защищает эти права, но и претворяет их в жизнь!
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