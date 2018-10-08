В понедельник, 8 октября, в Украине празднуют День юриста. В этот день поздравляют юристов из самых разных сфер - судей, адвокатов, прокуроров, следователей, нотариусов - всех, кто работает в юридической сфере.

Podrobnosti.ua собрали для вас поздравления с праздником.

С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.



Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.

***

Вы помогаете людям, дарите веру в честность и справедливость. Пусть у вас всегда остаются силы, вера в свое дело и надежда, которые помогают не сворачивать с пути и добиваться победы даже в самых трудных делах.

В Украине день юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придет.

***

Юрист - серьезная профессия, но пусть в вашей жизни всегда остается место юмору, даже в трудных ситуациях, азарту в делах, радости от побед.

По закону, по совести, честно

О таком вот юристе мечтают.

За все качества эти, известно,

День юриста у нас отмечают.

Ради этого их поздравляют.

А еще - за надежность и веру.

Ведь и вправду они позволяют

Оправдать невиновных, к примеру!

Когда сложно по жизни порою

... ну а с кем не бывает такого?...

Рады помощи этой, не скрою.

У юристов всегда все готово!

***

Поздравляем с Днем юриста Украины! Пусть законы мироздания гарантируют тебе права на крепкое здоровье, всеобъемлющее счастье и искреннюю любовь, а твоя судьба не только защищает эти права, но и претворяет их в жизнь!