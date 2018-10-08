Гелікоптери тренувалися полювати на дрони противника [ Редактировать ]
Українські військові на Донбасі відпрацьовують протидію ворожим безпілотникам. Підрозділи зенітних ракетних військ та армійської авіації провели спільне тренування з екіпажами гелікоптерів та наземними підрозділами.
Вітчизняний дрон "Лелека" виконував роль ворожого "Орлана", а вертолітники на нього полювали. Тренування показало готовність авіації збивати ворожі дрони в місцях, де застосування ракет буде недоцільним.
"Мета тренування, які були проведені - відпрацювання практичної взаємодії між наземними підрозділами та екіпажами вертольотів по наведенню, пошуку, та супроводу малопомітних повітряних сил та БПА. Виконали практичне наведення. Екіпажі отримали практичні навики по наведенню, пошуку і практичні стрільби, стрільби бортовими стрілками зі штатної зброї по повітряним цілям".
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