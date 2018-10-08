Современное предприятие общественного питания представляет собой довольно сложное по структуре и составу производство. Независимо от того, ресторан это или простая столовая, необходимо очень тщательно подбирать соответствующее оборудование, которое поможет обеспечить непрерывный производственный процесс.

Важно понимать, что существует ключевое отличие техники и оборудования, применяемых в домашних условиях и в заведениях общепита. Прежде всего, имеется в виду высочайшая производительность и мощность плит, посудомоек, миксеров и прочих устройств, которые должны функционировать практически без остановок. Оборудование для ресторанов должно отличаться надежностью и функционалом, ибо это залог успешного бизнеса.

Многие начинающие в этом бизнесе часто пытаются сэкономить на закупке необходимого оборудования, однако это в корне неверно. Качественное оборудование для ресторанов от известных брендов стоит достаточно недешево, но если вы желаете достичь успехов в этом деле, на закупках техники и подборе персонала лучше не экономить.

Ресторанное оборудование отличается по своей "направленности" и функционалу, ведь существует достаточно много его вариантов для каждого типа точки общественного питания. Например, техника для пивного бара, где практически отсутствует необходимость в приготовлении горячих блюд, будет существенно отличаться по своему составу от оборудования пиццерии.

Естественно, оборудование для бара, рыбных ресторанов, кафе или простых столовых важно правильно подбирать в соответствии со спецификой заведения. В этом деле желательно довериться профессионалам, которые смогут составить список необходимой техники, исходя из примерного числа посетителей и особенностей вашего заведения.

Холодильный стол – важное оборудование для ресторана

Например, одним из важнейших элементов любого ресторана или столовой является холодильный стол с гастроемкостями. Это многофункциональное оборудование, с успехом сочетающее в себе полезные свойства разделочного стола, кладовки для хранения пищевых продуктов и традиционного холодильника.

Купить холодильный стол станет отличным решением, если вы желаете сэкономить место на вашей кухне и обеспечить быстрый доступ повара к продуктам. Качественная столешница из пищевой стали предназначена для использования в качестве стандартного рабочего кухонного стола, а гастроемкости для охлаждения помогут сохранить продукты в целостности и сохранности.

Можно еще больше расширить функционал этого оборудования, заказав стол холодильный с мойкой. В этом случае вы сможете обрабатывать и мыть продукты, не отходя от своего рабочего места и экономя при этом время на приготовление пищи.

Холодильный стол для мяса, рыбы, овощей и фруктов, салатов, напитков давно стал необходимым атрибутом любого ресторана, независимо от его "направленности". Не менее актуальным оборудованием являются и печи для приготовления пищи.

Важнейшее оборудование для пиццерии

Оборудование для пиццерии практически ничем не отличается от стандартного "набора" для любого другого ресторана и включает в себя:

· холодильники;

· мойки;

· плиты;

· тестомесы;

· пароконвектоматы и прочую технику.

Ключевым элементом кухни являются печи для пиццы – основного продукта пиццерии. В зависимости от вашего желания они могут быть дровяными, газовыми или электрическими, а для массового производства прекрасно подойдут конвейерные модели.

Перед тем, как купить печь для пиццы, важно учесть примерный поток посетителей, а также наличие таких "факторов", как наличие газовой магистрали, например.