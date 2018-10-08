В ночь на 7 октября на территории военного городка в Броварах Киевской области в боксе автомобильного парка обнаружен повешенным лейтенант Вооруженных сил Украины 1996 года рождения.

Предварительно установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части, погибший с 6-го на 07 октября был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Перед нарядом военнослужащий не явился на развод, в связи с чем командованием воинской части были организованы розыскные мероприятия, в ходе которых лейтенанта обнаружили повешенным.

При осмотре тела военнослужащего судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертной записки не обнаружено.

Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы в Киев. По факту гибели офицера возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".

До этого под Киевом повесилась мать десятерых детей.