В Броварах повесился молодой лейтенант [ Редактировать ]
В ночь на 7 октября на территории военного городка в Броварах Киевской области в боксе автомобильного парка обнаружен повешенным лейтенант Вооруженных сил Украины 1996 года рождения.
Предварительно установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части, погибший с 6-го на 07 октября был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.
Перед нарядом военнослужащий не явился на развод, в связи с чем командованием воинской части были организованы розыскные мероприятия, в ходе которых лейтенанта обнаружили повешенным.
При осмотре тела военнослужащего судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертной записки не обнаружено.
Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы в Киев. По факту гибели офицера возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".
До этого под Киевом повесилась мать десятерых детей.
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