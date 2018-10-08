Презентация нового устройства поразила поклонников. Сразу три новых гаджета увидели мир в сентябре и уже поступили в продажу. Найти смартфоны можно только у официальных представителей, но совсем скоро объемы продаж расширяться и гаджет можно будет встретить в любых магазинах техники. Но что скрывает в себе телефон Айфон Xs? И почему презентацию ждали миллионы фанатов? Ответы на представленные вопросы вы найдете далее.

Apple iPhone Xs оригинал – частичка роскоши

Многофункциональный гаджет имеет значительные отличия от предыдущих версий. Не смотря на то, что за основу разработчики взяли юбилейный Х выпуск предыдущего года, устройство получило изменения, как в дизайне, так и во внутренних деталях. Купить iPhone Xs вы сможете в варианте диагонали экрана 5,8 дюймов. Также дисплей порадует улучшением технологии OLED, которая славиться разнообразием красок и реалистичностью обрабатываемого изображения.

Новый iPhone Xs в Киеве представлен с мощной системой обработки информации. Революционный процессор А12 в сочетании с 4Гб оперативной памяти молниеносно справляется с поставленными задачами и сможет полноценно предоставить пользователю работу в тяжелых приложениях.

Дизайн также получил новое веяние. Стеклянная задняя крышка уже стала известна пользователям с предшествующей версии, но обновления золотого цвета стало совершенно новым. Каленое стекло – сверхпрочный материал, который прошел популярные краш-тесты и падения на твердую поверхность. В результате тестирования на устройстве не появилось сколов, царапин и даже микротрещин. Что доказывает решение купить Айфон нового поколения – возможность прочного и надежного приобретения.

Есть ли недостатки?

После первых дней пользования устройством многие поклонники могли ощутить неловкость при использовании гаджета. Но так ли это на самом деле? Комплектация, в которой возможно купить айфон в Киеве состоит из следующих аксессуаров:

· EarPods,

· Кабель USB/Lightning,

· Зарядное устройство 5 Вт

· Сопутствующие документы.

Отсутствие переходника на стандартный разъем 3,5 мм намекает пользователям, что пользоваться нужно только техникой Эпл. Но если вы желаете слушать музыку в любимых наушниках другого производителя, вам стоит докупить переходник отдельно.

Покупка смартфона

Интернет-магазин айфонов предлагает различные варианты представленной модели. Основной особенностью ХS линейки стала возможность покупки гаджета с памятью 512 Гб. Увеличенный объем позволяет хранить нужные файлы на самом устройстве и размещать их в фирменное хранилище, соцсети и другие программы.

Стоимость смартфона нельзя назвать дешевой или доступной. Как любой товар после презентации имеет наибольшую цену, но функциональность и количество опций того стоят. Заказать iphone недорого вы сможете только у официальных поставщиков популярного бренда. Только проверенные магазины гарантируют оригинальность изделия, своевременную доставку и высокое качество товара. Приобретайте новый смартфон и пользуйтесь технологичными вещами.