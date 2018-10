Компания SpaceX объявила об успешном выводе в космос аргентинского спутника SAOCOM-1A и о возвращении отработанного первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на землю. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии 8 октября в 05:21 по Киевскому времени.

"Отделение второй ступени подтверждено. Это значит, что спутник выведен на околоземную орбиту и миссия завершена", - отметили в компании. Это произошло на 14-й минуте после старта. SpaceX рассчитывала уложиться приблизительно в 12 минут.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Получаемая с этого аппарата информация будет использоваться службами спасения и метеорологами. Спутник пригоден для мониторинга состояния окружающей среды, в том числе для замера уровня влажности почвы в том или ином районе. В данной исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии.

После пуска и отделения первая ступень носителя, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную посадку на платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг.

"Falcon 9 стоит (вертикально) на Zone 4 после вывода спутника на околоземную орбиту. Это 30-е успешное приземление разгонного блока (этого типа)", - говорится в Twitter компании.

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl