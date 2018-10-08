Обвинения против депутата Колесникова сфальсифицированы - адвокаты [ Редактировать ]
Регламентный комитет парламента рассмотрел материалы Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. Колесников предоставил официальные документы, которые показали, что обвинения силовиков сфальсифицированы, заявили адвокаты депутата. Выступление транслировал "112.ua".
В частности, имущество "Завода прецензионных труб" никогда не относилось к Госагентству имущества и Министерству промышленной политики (Колесников возглавлял Министерство в 2010-2012 гг). Более того, оно было передано другому министерству и распродано еще в 2005-2006 годах.
"В обвинении явная манипуляция, они даже не поинтересовались, где я работал в указанное время. Такая ложь разбивается простыми фактами. В 2005-2006 годах я работал вообще в другой сфере, на другом промышленном предприятии. А Министерство промышленности я возглавил только в 2010 году и этот завод подчинялся другому министерству. И о производстве на заводе прецензионных труб я не имел возможности знать ни теоретически, ни практически", - сказал на заседании комитета Колесников.
Нардеп предоставил документы и о манипуляциях нынешней власти в деле передаче имущества Научно-исследовательского института трубной промышленности им. Я.Е.Осады на баланс города Днепра.
Выяснилось, что в передаче имущества Института Колесников также не принимал участия. Этим занималось Агентство госимущества, в котором Колесников к тому моменту уже долгое время не работал. Как раз при Колесникове этот институт был государственным.
Адвокаты Олег Бабич и Ирина Опанасенко подчеркнули, что "Колесникова обвиняют не только в том, что он не совершал, но и теоретически не мог совершить, потому что в это время не работал в Госагентстве имущества".
"Кроме того, такие решения принимались тысячи раз Кабмином и министерствами, это чисто процедурный вопрос и тем более не является преступлением. Да и имущество Института передавалось не в частные руки. Это передача из государственной собственности в собственность городской громады", - сказали известные адвокаты, - "Заявления прокуратуры – не более чем, попытка давления на нардепа. Ни один суд не примет положительного решения по фальсифицированным заявлениям, сделанным главой ГПУ", - подчеркнул Бабич.
Регламентный комитет изучил материалы и передал их для рассмотрения в Верховную Раду.
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