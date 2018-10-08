Курс гривны стабилизировался - Нацбанк [ Редактировать ]
В сентябре курс покупки гривны вырос на 54 копейки, а продажи - на 56 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
Так, средневзвешенный курс по операциям с наличной иностранной валютой составил: покупка - 28,16 грн/доллар, продажа - 28,00 грн/доллар.
В то же время средневзвешенный кур евро в сентябре составил: покупка - 32,66 грн/евро, продажа - 28,50 грн/евро. По сравнению с прошлым месяцем курс продажи и покупки евро вырос на 0,94 грн.
Официальный курс, который устанавливает НБУ, за месяц практически не изменился: 28,30 грн/доллар на конец сентября (28,28 грн/доллар на конец августа) и 33,13 грн/евро на конец сентября (33,06 грн/евро на конец августа).
Ранее мы писали о том, что курс доллара падает в обменниках 8 октября.
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