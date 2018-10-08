Данная статья носит исключительно информационный характер. Только врач, основываясь на уникальных особенностях вашего организма, может подробнее рассказать о плюсах, минусах, противопоказаниях выбранного метода протезирования зубов. Не все методы протезирования могут вам подойти. У всех методов есть противопоказания и побочные эффекты.

Имплантация зубов имеет ряд преимуществ перед другими методиками протезирования. С ее помощью можно восстановить любой зуб или несколько зуб. Если все хорошо прижилось, и над протезами работал профессионал, то для человека "пользоваться" такими зубами гораздо комфортнее, чем съемными протезами. Внешне имплантированные зубы также не будут выделяться на фоне "соседей".

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Отметим, что современная стоматология предлагает пациентам различные методики установки имплантов зубов. Например, существую различные имплантаты: в зависимости от формы и назначения, производителя и стоимости. Также выделяют несколько видом имплантации как таковой. Рассмотрим подробнее одноэтапную и двухэтапную процедуру.

Двухэтапная процедура

Перед тем, как начать непосредственную процедуру установки зубных имплантов, врач должен рассказать о том, какие именно имплантаты подходят или не подходят в вашем конкретном случае.

Сначала хирург-имплантолог помещает в челюстную кость имплантат. Затем он закрывается десной и приживается в течение указанного срока. Обычно это несколько месяцев.

Затем десна разрезается, устанавливается формирователь десны. Следующий шаг – установка абатмента, своеобразного "подиума" для коронки. Заключительный этап – это установка выбранной коронки или иного протеза.

Одноэтапная процедура

Учитывая количество манипуляций и срок проведения двухэтапной процедуры имплантации, многие пациенты заинтересованы в том, чтобы все было сделано в один этап.

Одноэтапная имплантация накладывает определенные ограничения. Может быть произведена только, если соблюдены ряд условий. Например, если нет проблем с костной тканью, нет хронических инфекций, отсутствующий зуб был удален в этот же день и без проблем.

В ходе одноэтапной имплантации пациенту сразу же устанавливают имплантат с абатментом и временной коронкой. По прошествии некоторого времени временную коронку заменяют постоянной.

В заключение отметим, что у обоих способов имплантации есть свои положительные стороны, свои противопоказания, возможные побочные эффекты. Например, при одноэтапном подходе на имплантат и костную ткань сразу же оказывается нагрузка – это не всегда хорошо и может повлиять на приживление. Но зато все делается в один день без необходимости повторно разрезать десну.