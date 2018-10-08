Украинский певец и народный артист Украины Виктор Павлик просит помочь его сыну, у которого обнаружили саркому. Об этом он написал на своей странице в Twitter, прикрепив все реквизиты для тех, кто хочет помочь сыну Павлу.

"Всім привіт! Звертаюсь до вас, друзі, за допомогою. Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи. Все це дуже жахливо, коли стосується дітей. В мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців. Прошу допомоги. Приват: 5168757300162874 Павлик Віктор Франкович", - написал артист на своей странице в Twitter.

Всім привіт!

Звертаюсь до вас, друзі, за допомогою.

Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи.

Все це дуже жахливо, коли стосується дітей.

В мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців.

Прошу допомоги.

Приват:

5168757300162874

Павлик Віктор Франкович pic.twitter.com/XxRyDF2cbb — Виктор Павлик (@Viktor_Pavlik) 8 октября 2018 г.

Ранее мы писали о том, что Виктора Павлика повысили в звании.