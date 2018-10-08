В семье Виктора Павлика случилось беда: артист просит о помощи [ Редактировать ]
Украинский певец и народный артист Украины Виктор Павлик просит помочь его сыну, у которого обнаружили саркому. Об этом он написал на своей странице в Twitter, прикрепив все реквизиты для тех, кто хочет помочь сыну Павлу.
"Всім привіт! Звертаюсь до вас, друзі, за допомогою. Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи. Все це дуже жахливо, коли стосується дітей. В мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців. Прошу допомоги. Приват: 5168757300162874 Павлик Віктор Франкович", - написал артист на своей странице в Twitter.
Всім привіт!— Виктор Павлик (@Viktor_Pavlik) 8 октября 2018 г.
Звертаюсь до вас, друзі, за допомогою.
Зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи.
Все це дуже жахливо, коли стосується дітей.
В мого молодшого сина Павла Саркома. Рак хребців.
Прошу допомоги.
Приват:
5168757300162874
Павлик Віктор Франкович pic.twitter.com/XxRyDF2cbb
Ранее мы писали о том, что Виктора Павлика повысили в звании.
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