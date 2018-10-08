Политический эксперт Николай Спиридонов прокомментировал сегодняшнее заседание Регламентного комитета Рады, на котором рассматривалось повторное представление Генпрокурора на снятие неприкосновенности с оппозиционера Александра Вилкула.

"Фактически с фальсифицированных обвинений против Вилкула стартовала президентская кампания в Украине. Рейтинги показывают, что власть не может честно выиграть следующие выборы. Единственный шанс - расчистить поле и убрать или посадить тех, кто может рассчитывать на победу и не хочет договариваться с властью", - написал эксперт на своей странице в Фейсбук.

"Заседание показало, что власть превращает прокуратуру в инструмент давления на конкурентов. Уже даже не стесняются давить на политиков такого уровня, как Вилкул. Показания свидетелей сделаны под копирку! Это даже не смешно, когда заявляют о "голосах", которые семь лет назад, якобы звонили из приемной губернатора. С доказательной базой реально проблема - законы, на которые ссылается прокуратура, обвиняя Вилкула, вообще утратили силу в 2001", - сказал эксперт.

Он добавил, что власть и не интересует, чтобы обвинения были правдой.

"Нынешний прокурор уже в десятый или одиннадцатый раз приносит какие-то материалы на Регламентный комитет. С части депутатов сняли неприкосновенность, но ни одного решения суда так и не было. Просто задача другая - снятие неприкосновенности развязывает руки для бесконечных обысков у нардепов, давления на родных, постоянных допросов, выматывания сил", - сказал Спиридонов.

"То, что происходит, плохой сигнал для представителей всех фракций. Депутаты понимают, что такие же фальшивки готовятся, если уже не лежат где-то под сукном, на лидеров их фракций и на них самих. И, если они молчаливо согласятся с тем, что власть делает с Вилкулом, завтра могут прийти за Тимошенко, Гриценко, Тарутой, Садовым, да за любым депутатом, в том числе - из коалиции", - подчеркнул эксперт.

Спиридонов подчеркнул, что даже в этой ситуации есть хороший сигнал. 70-летний Вадим Кобыляцкий, которого прокуратура заставила дать ложные показания против Вилкула, сделал открытое заявление, что вынужден был подписать показания, надиктованные прокуратурой, потому что его, без суда, поместили в декабре прошлого года в холодную камеру.

"Человек хотел выжить. Но терпеть издевательств он не хочет. В прошлом полковник юстиции, он сделал смелый поступок, заявив, что власть превращает силовиков в преступников. И это явно не последний такой пример. Чаша терпения уже переполнена, а до выборов, которые могут многое изменить, всего шесть месяцев", - подчеркнул Спиридонов.