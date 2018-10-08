Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом [ Редактировать ]
Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды. Об этом сообщает "Сегодня".
Впрочем, когда температура поднимется еще на 2 градуса - ледники полностью растают. По пессимистическим прогнозам, это произойдет в этом столетии.
Тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.
Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра, говорит, что аномальные проявления погоды в результате изменения климата становятся уже нашим климатом.
Ранее мы писали о том, что синоптик дала шокирующий прогноз.
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